Mercato LIVE Roma: il Bologna torna su Shomurodov, Belotti atteso a Trigoria

Tutti gli aggiornamenti del mercato della Roma raccontati LIVE. Con Felix che è praticamente diventato un giocatore della Cremonese e il Gallo pronto di conseguenza a sbarcare a Trigoria . Per Shomurodov si riavvicina il Bologna. Ma è corsa a cinque per l'ubzeko.

Ore 13:30 - Calafiori è in uscita dalla Roma. Il Frosinone ha chiesto informazioni per il terzino ( LEGGI LA NOTIZIA )

Ore 10:56 - Radja Nainggolan smentisce un possibile ritorno a Roma: "So che a tifosi farebbe piacere un mio ritorno e pure a me. Si è fatto male un giocatore appena acquistato e magari qualche tifoso ha visto un possibile sostituto in me, la voce è girata molto velocemente però non è mai stata una grande realtà. Alla fine sono solo chiacchiere da bar". (LEGGI LA NOTIZIA)