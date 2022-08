Fatta per il Gallo, già oggi può sbarcare a Roma. Felix a Cremona

Se la Roma dovesse riuscire a stringere i tempi ed a fare tutto in maniera rapida anche dal punto di vista del tesseramento, non è detto che Belotti non possa anche andare in panchina proprio a Torino, sabato pomeriggio, per la partita con la Juventus. Sarebbe un modo come un altro per immergerlo subito nell’universo giallorosso, con Mourinho che non vede l’ora di averlo a disposizione per aumentare la gamma delle soluzioni offensive della sua Roma. Belotti, infatti, arriva non solo per essere l’alternativa a Tammy Abraham, ma anche per giocarci insieme in caso di necessità. O quando Mou lo riterrà opportuno. Fino allo sbarco di Dybala in giallorosso, infatti, Mou stava provando le due punte, con un trequartista alle loro spalle. E chissà che non lo riproponga, con Belotti al fianco di Abraham.