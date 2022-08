La Samp da Conte per la mediana: piace Winks che è stato proposto anche alla Roma

Fumata grigia per Harry Winks alla Sampdoria, ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, filtra comunque un cauto ottimismo a Genova sulla possibilità di arrivare già nelle prossime ore ad ottenere il via libera da parte del centrocampista inglese del Tottenham, 26 anni e 110 gare in carriera già disputate in Premier, per il suo passaggio in blucerchiato sino a fine stagione con la formula del prestito.