La stagione è ufficialmente iniziata con il ritiro e per la Roma è arrivato il momento di accelerare anche sul fronte del calciomercato. Oltre alle operazioni in entrata, con Summerville tra i nomi più caldi, il club giallorosso sta lavorando anche alle cessioni. A Trigoria, oltre ai giocatori destinati a far parte della rosa di Gasperini, è presente infatti un gruppo di "esuberi" tra i quali figura Marash Kumbulla. Il difensore albanese, rientrato dal prestito al Maiorca, resta in uscita e secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, continua ad avere diversi estimatori in Spagna. Rayo Vallecano, Levante ed Elche avrebbero infatti chiesto informazioni alla Roma per valutare la fattibilità dell’operazione. Al momento, Gasperini non sembra intenzionato a concedere una nuova opportunità al centrale ex Verona, che potrebbe quindi proseguire la propria carriera in Liga.