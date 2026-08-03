Il futuro di Rafael Leao non sarà in Turchia. Come raccontato da Sky Sport, l'ala portoghese accostata in questi giorni anche alla Roma ha deciso di declinare le offerte arrivate da Fenerbahçe e Galatasaray. Il vero motivo dietro a questa inattesa chiusura va rintracciato anche, se non soprattutto, nella nuova sfera tecnica del Milan. Tra l'attaccante portoghese e il suo nuovo allenatore, il connazionale Rúben Amorim, è infatti scattato un feeling immediato e profondo sin dai primissimi giorni di lavoro a Milanello. L'idea di gioco offensivo del nuovo allenatore e un sorriso ritrovano hanno cambiato le carte in tavola. Ora la permanenza al Milan è più di un'ipotesi, dopo che l'addio ai colori rossoneri fino a qualche giorno fa sembrava praticamente certo.