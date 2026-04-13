Mercato, Balerdi pronto a lasciare il Marsiglia: la Roma resta alla finestra

Leonardo Balerdi lascerà il Marsiglia a fine stagione. Questa la notizia lanciata dal portale francese Footmercato, secondo il quale il centrale argentino e la dirigenza del club avrebbe deciso di comune accordo di separarsi a giugno. Il 27enne ex Borussia Dortmund non sta vivendo la sua miglior stagione ed è finito spesso al centro delle critiche.. Tanti club sono interessati a lui, in particolare la Roma che lo segue ormai da diverso tempo. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma il Mondiale di quest'estate potrebbe far oscillare il prezzo vista anche la scadenza del contratto nel 2028. In questa stagione, Balerdi ha collezionato solamente 21 presenze in Ligue 1 a causa di alcuni problemi muscolari che lo hanno costretto più volte ai box.