VIDEO - Ranieri: "Soulé ha un futuro roseo qui a Roma. È bravo ma voglio praticità"

Massimo Mauro durante la trasmissione ‘Pressing‘ in onda su Mediaset, ha parlato del possibile trasferimento di Frattesi dall’Inter alla Roma. Il centrocampista nerazzurro vorrebbe cambiare aria visto che non trova molto spazio con Inzaghi. Ecco le sue: “Frattesi non deve rompere le scatole e aspettare il suo turno. Alla fine della carriera capirai che hai fatto un errore ad andare in una squadra che non vince e fare dieci partite in più all’anno. Deve capire che conta più stare in un gruppo che vince”.