Massara potrebbe essere ancora un giallorosso. Non è uno scherzo. L'ex ds della Roma, infatti, potrebbe rimanere in Italia. E spostarsi un po' più a sud, precisamente nello stivale d'Italia: a Lecce. I salentini devono fare i conti con l'addio di Pantaleo Corvino, storico dirigente che ha fatto le fortune delle casse dei salentini negli ultimi anni. E ora c'è bisogno di un nuovo uomo in grado di dare il via ad una nuova era. L'obiettivo è quello di rimanere ancora in Serie A. E la scelta - come riporta tuttomercatoweb - sembra essere ricaduta su Massara. Nelle scorse ore c'è stato un contatto. Nessun incontro ancora, ma sicuramente il Lecce sta valutando la possibilità di prendere un nuovo uomo mercato e l'ex Roma è in cima alla lista.