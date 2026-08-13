Un obiettivo che rischia di sfumare. Martinelli è uno dei tanti nomi accostati alla Roma in questa sessione di mercato. Il brasiliano piace a Trigoria e stuzzica la fantasia dei tifosi. Ma oggi la strada che porta nella Capitale si è fatta decisamente più complicata. Su Martinelli è piombato il Galatasaray. Il club turco, dopo aver abbandonato la pista Leao, ha deciso di virare forte sull'attaccante dell'Arsenal. E ora è vicino alla chiusura. Nelle scorse ore ha fatto recapitare ai Gunners la prima offerta ufficiale: 45 milioni per convincerli a lasciarlo partire. L'Arsenal, però, non ha ancora dato l'ok. La proposta è sul tavolo, ma la dirigenza londinese - come riporta SkySport De - non è convinta di lasciar partire il brasiliano a queste condizioni. E questo tiene ancora aperta una piccola porta. Martinelli oggi è lontano da Roma. Ma non è ancora fuori portata. C'è un'offerta importante sul tavolo, c'è il Galatasaray che spinge. Ma manca ancora il sì dell'Arsenal. E soprattutto quello del giocatore. La Roma osserva.