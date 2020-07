Mandragora, parla l’agente: “Mai avuto contatti con la Roma”

Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora, ha parlato al portale tuttojuve.com in vista della sfida di questa sera tra Udinese e Juventus, match particolare per il calciatore dei friulani ma di proprietà della Vecchia Signora. Il procuratore si è concentrato però sul mercato e su quella che poteva essere una trattativa con la Roma, prima che Mandragora si infortunasse gravemente al ginocchio. Queste le sue parole: “Uno scambio con Cristante? Noi non abbiamo mai avuto contatti con la Roma, l’Udinese che al momento possiede la titolarità del suo cartellino non mi ha mai parlato della società giallorossa. Così come la Juventus. Se poi è stato un discorso tra club, non ci è dato saperlo“.