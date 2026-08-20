Si complica sempre di più la trattativa tra la Roma e Inter per Luis Henrique. I club non hanno trovato l'accordo e la distanza è ancora ampia. Da una parte c'è la richiesta dei nerazzurri intorno ai 30 milioni dall'altra c'è la volontà dei giallorossi di volerlo prendere solamente in prestito con diritto di riscatto o con obbligo a determinate condizioni. E anche in questo caso c'è stato un altro 'scontro'. L'Inter, infatti, avrebbe chiesto delle condizioni semplici come la salvezza della Roma o il primo punto conquistato. A frenare anche le richieste d'ingaggio del brasiliano. Per questo D'Amico sta virando su altri profili. Cacciamani è in lista e l'arrivo di Fortini al Torino è un segnale. Difficile se non impossibile arrivare ad Udogie.