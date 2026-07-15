Crysencio Summerville continua a monopolizzare in questi giorni il calciomercato della Roma. L'olandese piace ai giallorossi, ma l'ottima stagione col West Ham e le prestazioni al Mondiale lo hanno messo in evidenza anche nei confronti di altri top club. Tra questi in Inghilterra hanno posizionato anche il Manchester United, lo aveva posto in cima alla lista. Ma c'è un ostacolo importante, ovvero il rientro di Marcus Rashford che al momento blocca nuovi arrivi in quel ruolo, anche considerando l'altissimo ingaggio dell'inglese non riscattato dal Barcellona. Secondo la giornalista del 'The Athletic' Laurie Whitwell, la pista Summerville per i Red Devils si è raffreddata proprio per questo: "Questa è una situazione influenzata dalla vicenda Rashford. Guadagna uno stipendio così alto che, a meno che non se ne vada, è difficile capire come ingaggiare un giocatore in quella posizione con le risorse finanziarie necessarie". Ovvero 40 milioni di sterline di partenza, ma con il West Ham che con i bonus - secondo le indiscrezioni inglesi - può arrivare a chiedere circa 50 milioni.