Lo Shanghai Shenhua dà l’ok al prestito di El Shaarawy: la Roma è la sua prima scelta

Lo Shanghai Shenhua ha dato l’ok a Stephan El Shaarawy per tornare in prestito in un club d’Europa, fino al prossimo gennaio, riporta gianlucadimarzio.com. Una scelta quasi obbligata della società cinese proprietaria del suo cartellino: l’esterno infatti, se dovesse essere convocato nuovamente da Mancini per i prossimi impegni con la Nazionale, sarebbe costretto a rispettare un totale di 6 settimane in quarantena (due ogni volta che entra ed esce dai confini). L’ex Roma e Milan già stuzzica le fantasie di molti club: la preferenza del giocatore è sempre quella di ritornare alla Ro∫ma, ma il club giallorosso è largamente coperto per il suo ruolo. Ci sono stati contatti anche con Arsenal, l’Atletico Madrid e Paris Saint-Germain, che dopo aver preso in prestito Florenzi potrebbe fare il bis con Stephan.