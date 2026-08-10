Prima Mora, poi Endrick: il piano di D’Amico è delineato. Dopo settimane di 'no' e trattative sfumate, la Roma sembra avere le idee chiare per l’attacco del futuro. Giovani, talentuosi e subito pronti. Per il portoghese manca poco. Veramente poco. Le prossime ore potrebbero essere già decisive. Ma filtra fiducia. Una volta chiuso l’affare, il ds si fionderà su Endrick. I giallorossi continuano a spingere forte per portarlo nella Capitale. L’interesse risale ormai a più di un mese fa. I contatti continuano. Manca solo il via libera del Real Madrid. I blancos non vorrebbero privarsi definitivamente del giocatore. L’idea è quella di mandarlo in prestito, per permettergli di trovare spazio e continuità. Una formula che interessa alla Roma. Non al Liverpool. I Reds, come riporta il giornalista inglese Ben Jacobs, hanno valutato Endrick ma solo a titolo definitivo. Il Real non apre. E la squadra di Iraola si è fatta da parte. Rimane vivo, invece, l’interesse dell’Aston Villa. È il vero rivale della Roma. Intanto, da Madrid arriva un aggiornamento. Oggi il Real ha svelato i numeri di maglia per la prossima stagione. E Endrick si è preso la 9. Un numero pesante. Appartenuto a fenomeni come Ronaldo Nazario e Cristiano Ronaldo. Non male. E potrebbe essere anche l'investitura per qualcosa di importante. Infatti, come riporta DiarioAS, il Real ha comunicato al giocatore la volontà di tenerlo in rosa. Anche Mourinho è d'accordo.