Mora sì, Endrick probabilmente no. La Roma potrebbe dover cambiare uno dei due obiettivi dichiarati per l’attacco. Il club giallorosso aveva messo nel mirino il brasiliano. I contatti sono stati continui negli ultimi giorni. Ma potrebbero rimanere tali. Perché, come riporta Diario AS, il Real Madrid avrebbe comunicato a Endrick la volontà di tenerlo ancora a Madrid. Gli agenti del giocatore sono stati informati. Anche Mourinho ha dato il suo consenso. Le settimane di ritiro hanno convinto il portoghese. Endrick è cresciuto. Ha mostrato di poter essere utile al Real. E ora la strada per la Roma si fa in salita. Il brasiliano potrebbe rimanere a Madrid. Una decisione che costringerebbe D’Amico a cambiare obiettivo per l’attacco. Mora, invece, è sempre più vicino. Per Endrick, al momento, la situazione è diversa.