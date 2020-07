Lipsia, Rangnick resta e ora si cerca l’accordo per Schick. Il ds: “Ci lavoriamo”

Patrik Schick era il primo obiettivo di Rangnick per l’attacco di quello che sarebbe stato il suo Milan. Saltato il trasferimento del tedesco ai rossoneri, anche l’interesse per il ceco della Roma è sfumato. Il manager ha però firmato il rinnovo con il gruppo Red Bull, una conferma che riporta il Lipsia in pole per la corsa a Schick. A confermarlo è il ds del club tedesco Markus Krosche: “Sia Schick che Angelino voglio giocare per il Lipsia. Stiamo lavorando per trovare una soluzione” le sue parole a DPA.

Schick nel frattempo si è sposato e ora aspetta un figlio dalla sua Hana. I problemi fisici che l’hanno frenato a Roma non sono del tutto superati. Al momento l’attaccante avrebbe qualche problema alla schiena. Il Lipsia ha ripreso ieri gli allenamenti per prepararsi alla sfida di Champions con l’Atletico Madrid. Il ceco proverà a recuperare per continuare a stupire.