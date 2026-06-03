Gli occhi della Roma su Rafa Obrador. Il rendimento elevato non è passato inosservato e ha attirato le attenzioni della società giallorossa. Tanto che in varie occasioni gli scout romanisti hanno fatto capolino alle gare del Toro. Proprio Gasp ha dato già il suo benestare al possibile assalto, anche perché sull’out mancino è stato bocciato Angelino. L'ideale come quinto per il gioco di Gasp, che intravede nell'ex Real Madrid enormi margini di crescita. In favore del classe 2004 - scrive Nicolò Schira su 'Tuttosport' - c'è pure il prezzo abbordabile, visto che con 9-10 milioni il Benfica lo cede (al Real Madrid spetta il 50% sulla plusvalenza generata dalla vendita a un prezzo superiore ai 5 milioni). Cifre un po’ alte per il club di Cairo, che sta provando a trattenere il talentino iberico cercando però uno sconto sul riscatto pattuito a gennaio (9 milioni più il 10% sulla rivendita). Al momento il presidente, Rui Costa, non sembra troppo propenso a venire incontro alle richieste dei granata.