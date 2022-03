La Roma pensa a Bajrami dell’Empoli: sui di lui anche Juventus e Milan

Il trequartista albanese classe 1999, ha collezionato in questa stagione con la squadra di Andreazzoli 9 gol e 5 assist

La Roma monitora una delle sorprese della Serie A ed è pronta a sfidare Juventus e Milan sul mercato. Da quanto riporta Calciomercato.it si tratta di Nedim Bajrami uno tra i grandi protagonisti della stagione dell'Empoli di Andreazzoli. Tiago Pinto intento a migliorare la rosa per la prossima stagione per Josè Mourinho ha puntato il trequartista albanese classe 1999. Per lui in questa stagione 29 presenze collezionate tra campionato e Coppa Italia, 9 gol e 5 assist. Sul giocatore però ci sono anche la Juventus ma soprattutto il Milan di Pioli, pronte ad affondare il colpo nei prossimi mesi.