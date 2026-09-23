L'inizio di stagione della Roma è sotto gli occhi di tutti. Cinque partite in campionato, 13 punti e vetta della classifica alla prima lunga sosta della stagione. Quasi a punteggio pieno, se non fosse per lo spettacolare 2-2 contro l'Inter nella sfida al vertice disputata all'Olimpico sabato scorso. La squadra di Gasperini ha conquistato tifosi e addetti ai lavori, come confermato anche dall'ultimo aggiornamento dei valori di mercato effettuato dal noto portale Transfermarkt. Tra i protagonisti di questo avvio ci sono sicuramente Manu Koné e Donyell Malen. Il centrocampista francese è rimasto nella Capitale nonostante le voci estive lo vedessero lontano dai colori giallorossi e ha raggiunto un valore di mercato di 60 milioni di euro, facendo registrare un +10 milioni rispetto all'ultima rilevazione. Stesso aumento per l'attaccante olandese, già a 6 gol in A, il cui valore ora è di 55 milioni. Koné e Malen nella classifica generale della Serie A occupano rispettivamente la quinta e la settima (a pari valore con il sesto, Baturina) casella: in vetta c'è Lautaro Martinez (85 milioni), a completare il podio Nico Paz (80) e Yildiz (75); quarto Bastoni (65), Hojlund quinto come Koné. Ottima crescita anche per Lulli, passato a 8 milioni rispetto a 500 mila euro risalenti all'esperienza in Primavera. Downgrade, invece, per Koulierakis (difensore greco all'esordio proprio sabato scorso, passato da 25 a 20 milioni) e per il portiere Vasquez (800 mila euro, con un -700 mila).

Ma la Roma è "solo" quinta per valore rosa

Le, però, spesso e volentieri. Se la Roma è prima in classifica in Serie A, ènel campionato italiano stando all'ultimo aggiornamento del 15 settembre. Davanti ai giallorossi, il cui valore attuale si aggira attorno aidi euro, ci sono(circa 503),(568),(quasi 613) e(oltre 738 milioni). Nel calcolo, però, c'è da considerare almeno un'aggrevante, come quella dellaa disposizione di Gasperini ecome De Roon e Dybala. Tutti fattori (età, durata del contratto ecc) che vanno a incidere in queste valutazioni., però, la Roma ha fatto registrare un, passando dai circa 390 milioni del 15 settembre 2025 ai 498 attuali.