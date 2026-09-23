L'ex ds giallorosso aveva portato avanti in maniera convinta e concreta la pista che conduceva al capitano del Genoa di De Rossi
La Roma scopre de Roon: da nemico a leader del centrocampo
La Roma in estate ha cambiato nuovamente guida della direzione sportiva. Fuori Ricky Massara, dentro Tony D'Amico che con Gasperini ha già lavorato diverso tempo all'Atalanta. Un avvicendamento arrivato a giugno, che quindi ha inevitabilmente modificato anche gli obiettivi di mercato giallorossi. Due esempi su tutti: Kerim Alajbegovic (che poi ha raggiunto Massara alla Juve) e Franck Kessie, trattato dallo stesso ds ex Roma per i bianconeri. Ma non sono gli unici. Secondo quanto riportato in Messico da 'Claro Sports', lo stesso Massara stava portando avanti in maniera convinta la pista che portava a Johan Vasquez, difensore del Genoa. I capitolini sono stati addirittura i più vicini a ingaggiarlo, nonostante gli interessamenti da tutta Europa tra Italia, Germania, Turchia e Spagna. La Roma avrebbe mosso passi concreti verso il capitano e leader di Daniele De Rossi, ma l'addio di Massara e l'arrivo di D'Amico ha cambiato tutto, interrompendo ogni trattativa. La stessa Juve, infatti, ha poi seguito il messicano che alla fine è rimasto in rossoblù. Altri club che si erano informati erano l'Eintracht Francoforte, il Besiktas e l'Atletico Madrid.
© RIPRODUZIONE RISERVATA