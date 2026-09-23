La Roma in estate ha cambiato nuovamente guida della direzione sportiva. Fuori Ricky Massara, dentro Tony D'Amico che con Gasperini ha già lavorato diverso tempo all'Atalanta. Un avvicendamento arrivato a giugno, che quindi ha inevitabilmente modificato anche gli obiettivi di mercato giallorossi. Due esempi su tutti: Kerim Alajbegovic (che poi ha raggiunto Massara alla Juve) e Franck Kessie, trattato dallo stesso ds ex Roma per i bianconeri. Ma non sono gli unici. Secondo quanto riportato in Messico da 'Claro Sports', lo stesso Massara stava portando avanti in maniera convinta la pista che portava a Johan Vasquez, difensore del Genoa. I capitolini sono stati addirittura i più vicini a ingaggiarlo, nonostante gli interessamenti da tutta Europa tra Italia, Germania, Turchia e Spagna. La Roma avrebbe mosso passi concreti verso il capitano e leader di Daniele De Rossi, ma l'addio di Massara e l'arrivo di D'Amico ha cambiato tutto, interrompendo ogni trattativa. La stessa Juve, infatti, ha poi seguito il messicano che alla fine è rimasto in rossoblù. Altri club che si erano informati erano l'Eintracht Francoforte, il Besiktas e l'Atletico Madrid.