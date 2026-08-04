C'è anche Malick Fofana nella short list della Roma per gli esterni d'attacco. Il giocatore piace e i giallorossi hanno sondato il terreno col Lione che chiede circa 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sportitalia il club giallorosso ha sciolto anche i dubbi sulle sue condizioni fisiche. L'anno scorso il talento belga era rimasto fuori a lungo per un infortunio alla caviglia, mentre due anni fa aveva avuto un problema al ginocchio. La Roma, però, ha avuto rassicurazioni e il classe 2005 è un obiettivo concreto per rinforzare la fascia sinistra. In cima alla lista, però, rimane Nusa. Il norvegese è il preferito ma la trattativa con il Lipsia non decolla, per questo D'Amico ha già iniziato a guardarsi intorno.