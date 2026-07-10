L'ad bianconero ha parlato delle indiscrezioni che vogliono la Juve interessata all'ivoriano, oltre che a Theo Hernandez e Brahim Diaz
Koné, il perno della Francia al Mondiale con un futuro ancora da definire
C'è anche Franck Kessie tra i nomi per il centrocampo della Roma. Un profilo suggestivo, oltre che svincolato dopo l'esperienza in Arabia. Su di lui anche l'Atalanta, ma non la Juventus come confermato dall'ad Giovanni Carnevali a 'Sport Mediaset': "Su Kessie, Brahim Diaz o Theo Hernandez non c’è nulla di vero, parliamo di grandissimi giocatori, ma dai costi troppo alti per noi in questo momento". Ad ora quindi i bianconeri si chiamano fuori dalla corsa al giocatore ivoriano, reduce da un buonissimo Mondiale.
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