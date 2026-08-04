La Roma si porterà dietro Newport. Per il risultato, certo. Ma soprattutto per tutto quello che è successo intorno alla partita. Il 4-1 al Newport vale fiducia dopo il ko contro il Cardiff. Vale indicazioni per Gasp. Vale nuove idee, come Hermoso provato a centrocampo. Ma il vero successo è stato un altro. È stata una serata di festa. Di quelle che restano. Dalle prime ore prima del match fino al fischio finale, Newport ha abbracciato la Roma. I tifosi gallesi hanno trasformato lo stadio in uno spettacolo: prima vestiti da legionari, poi con sciarpe e maglie giallorosse per rendere omaggio agli ospiti. Tutto esaurito. Novanta minuti di cori. Un'atmosfera speciale. E la Roma ha voluto rispondere. Dopo il poker, il gesto più bello: il club giallorosso ha regalato al Newport una lupa, simbolo della città e della squadra. Un modo per dire grazie. Ora la Roma va avanti. Sabato c'è il Brighton. Un'altra partita. Un altro clima.