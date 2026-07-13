Manu Koné rischia di salutare. A farlo capire stamattina è stato anche Gian Piero Gasperini: "Penso che queste condizioni del fair play finanziario variano di squadra in squadra, non sono precise. È innegabile che la Roma sapesse di avere questa necessità di ripianare i bilanci. Mi auguravo e mi auguro che l'arrivo in Champions sia sufficiente, ma è chiaro che i bilanci sono fondamentali per le società e ci sarà più chiarezza nelle prossime settimane". Ergo: la cessione di un top potrebbe essere obbligatoria. E Manu Koné è il candidato numero uno a partire visto che è quello con maggiori offerte.

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Il francese è ancora impegnato al Mondiale dove peraltro è stato tra i migliori della nazionale transalpina. Manchester United,hanno preso appunti. Anzi qualcosa in più. Respinta invece la prima offerta dell'Atletico Madrid che ha messo sul piatto 40 milioni così come non è mai stata presa in considerazione la proposta dell'Inter ormai di un paio di mesi fa.In particolare i Red Devils, dopo il mancato arrivo di Ederson, si sono interessati al cartellino di Koné che la Roma valuta circa 60 milioni. Ma l'interesse del club di Manchester potrebbe calare dopo la chiusura dell'accordo per Tielemans con l'Aston Villa. Una cifra che non mette di certo paura alla. Si tratterebbe di una plusvalenza totale di quasi 50 milioni, il che chiuderebbe una volta per tutte la questione relativa al Fair Play Finanziario. Koné, infatti, è arrivato due anni fa per circapiù due di bonus.La cessione diobbligherebbe la Roma a tornare sul mercato anche per il centrocampo dove resterebbero solo Cristante, Pisilli ed El Aynaoui. Ovviamente cercando di prendere un calciatore a prezzo più basso. Tra i profili monitorati ci sarebbero quelli di(valutato 30 milioni) e Lamineclasse 2004 del Monaco e nazionale senegalese, per il quale il club del Principato valuta il cartellino intorno ai 35 milioni di euro.