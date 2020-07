Inter pentita, i nerazzurri vogliono riportare Zaniolo a Milano

L’Inter vuole riportare Zaniolo a Milano. Secondo il Corriere della Sera, il trequartista della Roma è tra i nomi indicati da Conte per ridurre il gap con la Juventus già dalla prossima stagione. I nerazzurri, inoltre, vantano un 20% in caso di rivendita del calciatore dopo averlo ceduto due stagioni fa proprio ai giallorossi. Dunque qualora decidessero di affondare nuovamente il colpo, potrebbero acquistarlo con un sostanzioso sconto. Per il momento, però, non esiste ancora una trattativa e come ribadito più volte anche dall’entourage e dal ragazzo stesso, Zaniolo è felice a Roma e vorrebbe rimanere nella Capitale. In estate, infatti, dovrebbe anche ridiscutere il proprio ingaggio con la dirigenza di Trigoria.