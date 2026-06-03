L'Inter pensa anche a Matias Soulé. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, c'è un altro giocatore giallorosso gradito in casa nerazzurra, oltre a Gianluca Mancini. Nel mirino di Chivu e della squadra mercato dell'Inter, infatti, ci sarebbe anche l'argentino ex Juventus, per il quale si parla da giorni di interessamenti da parte di diversi club tra cui Aston Villa e Borussia Dortmund. Ma sui social c'è anche chi pensa a un lapsus del giornalista che voleva intendere Koné.