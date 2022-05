Il Tottenham aspetta Spence: sul giocatore c’è anche la Roma

Il valore del giocatore gravita intorno ai 19 milioni di euro

Il Tottenham si attende una risposta da Djed Spence, ala in prestito al Nottingham Forest dal Middlesbrough, nelle prossime settimane. Il 21enne è stato contattato dal club del nord di Londra , ma è attenzionato anche da molte squadre in Europa tra cui Roma e Dortmund. Secondo quanto riportato da Football.london, il calciatore non avrebbe ancora deciso se passare o meno alla corte di Conte perché non vorrebbe trasferirsi in una big per poi giocare un altro anno in prestito altrove. Paratici, dal canto suo, lo vorrebbe per utilizzarlo da terzino in tandem con Doherty. La cifra stimata per strapparlo alle mire inglesi gravita intorno ai 19 milioni di euro.