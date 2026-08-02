Anass Salah-Eddine resta uno dei nomi più caldi per il calciomercato della Roma, almeno quello in uscita. Il marocchino è reduce dal Mondiale ma al momento è fuori dal progetto tecnico di Gasperini. Anche se le pretendenti non mancano. Secondo 'Africafoot', il Royal Antwerp ha addirittura presentato un'offerta ufficiale per l'esterno, un prestito con diritto di riscatto. Le due società starebbero dialogando, con Salah-Eddine al momento a riflettere sulla sua prossima destinazione. In Olanda invece tengono aperta anche la possibilità che l'Olympiacos torni all'attacco dopo l'iniziale no del giocatore (che ha rifiutato anche il PSV). Non è da escludere che in parte possa dipendere anche dal futuro dei greci in Champions League, visto che sono attesi al doppio match contro il NEC nel terzo turno preliminare. Secondo 'Voetbal International', inoltre, anche il Betis lo starebbe tenendo d'occhio.