Il PSG piazza lo sprint per Mika Godts. Il talento belga dell'Ajax, apprezzato anche dalla Roma, va sempre più verso Parigi: secondo Fabrizio Romano, il club francese ha inviato una offerta ufficiale ai lancieri di oltre 40 milioni di euro e la trattativa sembra procedere spedita. La proposta complessiva tocca i circa 45 milioni, in Olanda stanno riflettendo considerando che erano partiti da una valutazione di addirittura 60 milioni. Godts ha già accettato il trasferimento al PSG, trovando pure l'accordo con i parigini.