Il Chelsea riceve un’offerta per Kepa: la Roma tra le indiziate

La porta della Roma al momento fa i conti con la precarietà di Pau Lopez, la manodopera di Antonio Mirante e il posto in bilico di Robin Olsen. C’è però dell’altro, o meglio un altro portiere che da giorni sembra circolare tra i pensieri del club giallorosso: Kepa Arrizabalaga, classe 1994 del Chelsea. Secondo quanto riporta il tabloid inglese Daily Express, per l’estremo difensore dei Blues sarebbe arrivata un’offerta dall’Italia, nonostante non sia confermato al momento che il mittente sia proprio la Roma. Tuttavia, con l’arrivo di Mendy, Kepa troverebbe poco spazio per la prossima stagione e nei suoi piani c’è anche la partecipazione agli europei. L’ipotesi più probabile per la Roma sarebbe quella del prestito secco, con il Chelsea che potrebbe pagare parte dell’ingaggio del giocatore: un’occasione in più per fare cassa e continuare con il mercato in entrata fino al 5 ottobre.