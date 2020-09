Cagliari e Roma provano a chiudere una trattativa. Dopo il no di Jesus e Fazio che sembra allontanarsi, il club di Giulini ha spostato la sua attenzione su Cengiz Under. Come riporta Sky Sport, la pista Napoli per il turco sembra sfumata, così il club sardo si è inserito e ieri ha avuto un colloquio con l’entourage del giocatore. Trattativa in salita, ma il Cagliari ci prova e spera di rinforzare l’attacco con il pupillo di Totti.