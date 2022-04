Guedes: “Se arriverà una proposta la valuterò, mi piacerebbe restare al Valencia”

L'esterno portoghese accostato con insistenza alla Roma parla del suo futuro: "Ora sono concentrato, ne parleremo alla fine della stagione. Mi piacerebbe rimanere"

Goncalo Guedes resta uno dei nomi più suggestivi in orbita Roma. Del portoghese si parla da tempo, sarebbe un colpo a effetto per Mourinho che aumenterebbe la colonia lusitana a Trigoria. L'esterno del Valencia ha parlato del suo futuro a 'Deportes Cope': “In questo momento sono molto concentrato sul Valencia. C'è la finale di Coppa del Re e poi il resto del campionato, possiamo migliorare la nostra classifica. Quando finirà la stagione parlerò con il mio agente e con il club. Se arriverà una proposta che sia buona per me e anche per la società, allora la valuteremo. Ma ora sto bene qui, in questo momento sono concentrato solo sul Valencia e voglio restare". Guedes rimanda tutti i discorsi alle prossime settimane, la sua permanenza però è uno scenario concreto, soprattutto dopo le parole di una settimana fa a 'Eldesmarque': "Spero di restare, qui sto molto bene e mi piace. Ho un contratto per altre due stagioni dopo questa e se potrò continuerà con questa maglia, ma non dipende da me. Tutto può succedere".