Greenwood non sarà un nuovo giocatore della Roma. L'attaccante inglese è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Siamo ormai alle battute finali. L'interesse e la concorrenza dell'Atletico Madrid non hanno rallentato la trattativa. Tutto sembra ormai definito. Come riporta Alfredo Pedullà, Mason percepirà tra i 7 e gli 8 milioni di euro a stagione. Al Marsiglia, invece, andrà una cifra inferiore ai 50 milioni, ma molto vicina ai 45. Manca soltanto l'ufficialità. Dalla prossima stagione Greenwood giocherà in Turchia. La Roma, intanto, guarda avanti. Il nome caldo per l'attacco resta quello di Garnacho. L'argentino è il primo obiettivo per il reparto offensivo di Gasperini. Le alternative non mancano: Leao e Diao restano profili monitorati dai giallorossi.