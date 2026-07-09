Non ha fine la telenovela Greenwood. L'attaccante inglese è stato a lungo il sogno della Roma. Era lui il colpo Champions immaginato da Gasperini. Ma non tutti i sogni hanno un lieto fine. Nelle ultime ore c'è stata l'accelerata del Fenerbahce. Con i conseguenti ripensamenti del club giallorosso. Ora Greenwood è molto vicino a diventare un nuovo giocatore della squadra turca. Ma non sembra essere finita qui. Perché, come riporta L'Équipe, l'Atletico Madrid non ha mollato la presa. Il benestare di Simeone ha dato una spinta ai colchoneros. Che ora vogliono fare sul serio e portare l'inglese a Madrid. Nelle prossime ore potrebbe arrivare anche un rilancio. Sia economico che sul progetto. Greenwood non ha chiuso la porta alla destinazione spagnola. Anzi. Sembrerebbe spingere proprio verso quella meta. Prima dell'esperienza al Marsiglia aveva giocato un anno al Getafe. Conosce bene il campionato. E non disdegnerebbe il ritorno in Liga, soprattutto in un club importante come l'Atletico. Il Fenerbahce resta avanti. La Roma, ormai, sembra aver perso questa partita. Ma forse non sarà l'unica.