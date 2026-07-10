Oguz Cetin ha incontrato alcuni tifosi al suo arrivo a Linz per la preparazione estiva
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Mason Greenwood giocherà col Fenerbahce. Dalla Turchia in questi minuti arrivano le dichiarazioni, o meglio la risposta a un tifoso di Oguz Cetin, direttore sportivo del club turco che è sbarcato a Linz, in Austria, per la preparazione estiva. "Sì, arriva", ha detto in maniera chiara e concisa a chi gli chiedeva appunto dell'attaccante inglese protagonista delle cronache di mercato nelle ultime settimane. Lo stesso Cetin, insieme all'altro membro del CdA Cihan Kamer, è stato a Marsiglia per trattare e finalizzare l'operazione con l'OM. Ora la conferma che ha subito acceso la tifoseria turca.
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