Tommaso Baldanzi non si pente delle sue scelte. Il fantasista del Genoa, arrivato dalla Roma prima in prestito e poi confermato in estate dai rossoblù, ha parlato proprio della sua felicità nel vestire la maglia del Grifone con Daniele De Rossi: "È stata una settimana bellissima, soddisfacente al massimo, ci siamo ripresi la felicità che ci mancava. Non è scattato nulla, non è cambiato nulla, abbiamo sempre lavorato forte. Ci sono momenti non facili, siamo felici ora non sia così e speriamo duri il più possibile. Ci vogliamo togliere sempre più soddisfazioni, adesso pensiamo a salvarci. Dal secondo giorno che sono arrivato qua, ho chiamato il mio procuratore e gli ho detto: 'Voglio stare qua per un bel po' di tempo'. Sono felice di essere rimasto, sono felice che il club mi abbia voluto tenere". E ovviamente DDR ha giocato un ruolo fondamentale nella sua scelta: "Sicuramente. Società, De Rossi, il direttore... Ringrazio tutti. Siamo tutti ragazzi speciali e in gamba, nei momenti di difficoltà in tanti parlano male dei compagni, noi no".