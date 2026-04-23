Gasperini, ‘pallino’ Bernasconi dopo il tentativo a gennaio. Ma ora c’è la Juve

C ’è una freccia mancina che sta facendo girare la testa alla Juve. Lorenzo Bernasconi, infatti, può diventare un importante uomo-mercato la prossima stagione. Merito della grande stagione vissuta finora con l’Atalanta e che l’ha visto imporsi come uno dei migliori esterni del campionato italiano. Il primo a notarlo e soprattutto a dargli fiducia era stato, però, quel Gian Piero Gasperini, che a gennaio avrebbe fatto carte false per averlo di nuovo alle proprie dipendenze anche alla Roma. Niente da fare. Eppure anche Bernasconi non era rimasto insensibile dinanzi al richiamo del tecnico che l’aveva portato in Prima Squadra all’Atalanta e fatto allenare in pianta stabile tra i grandi. Il preludio al boom di questa stagione dopo l’ottima annata nelle fila della formazione Under 23 in Serie C. Motivo per cui - sottolinea Nicolò Schira su 'Tuttosport' - il Gasp l’aveva richiesto a gran voce durante la finestra invernale di trattative. Col club giallorosso arrivato a mettere sul piatto ben 15 milioni più bonus per accaparrarselo. La famiglia Percassi, tuttavia, è stata irremovibile sulle proprie posizioni: non se ne parla. E così effettivamente è stato. Da capire se a giugno la Roma tornerà alla carica. Probabile. Molto dipenderà anche da chi tirerà le fila e avrà pieni poteri dalle parti di Trigoria. Ecco perché la Juve potrebbe approfittarne per balzare in pole. Anche ieri sera alla New Balance Arena in occasione della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio era presente un emissario juventino per studiarlo ancora una volta da vicino. Per strapparlo all’Atalanta servono però almeno 25 milioni.