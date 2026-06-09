C'è un attacco da rifondare. È questa la priorità di Gasperini, anche per questo altre trattative vengono messe in stand by come per esempio quella che potrebbe portare a Ruggeri che piace ma al momento non è in cima alla lista dei desideri. Malen è la certezza ma va costruito un tridente intorno a lui. Dybala e Pellegrini corrono verso il rinnovo (in attesa dell'annuncio di Dybala) ma l'allenatore vuole due titolari. E per farlo serve uno sforzo dei Friedkin perché il budget che serve per portare a Trigoria Greenwood e Summerville è di circa 80 milioni di euro. Un cinquantina per l'inglese che è il sogno nel cassetto di Gasp e ora che il Fenerbahce si è ritirato dalla corsa la strada è spianata. L'Atletico Madrid non è ad oggi una concorrente da prendere in considerazione, ma la Roma deve fare in fretta. Greenwood vuole lasciare la Francia, ma offerta al Marsiglia ancora non sono arrivate. L'idea della Roma è quella di provare a limare il prezzo mentre il 'sì' del giocatore è stato facile da strappare. Il club giallorosso ha già avviato i contatti col padre del giocatore, ma la sensazione è che non sarà una trattativa di pochi giorni, anzi.

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Gli altri trenta milioni serviranno per Summerville. A gennaio il West Ham ne aveva chiesti 40 ma la retrocessione degli Hammers ha fatto abbassare il prezzo, ma occhio al Mondiale. È stato convocato dall'Olanda e un ottimo torneo potrebbe far aumentare la sua valutazione. Gasp ha già disegnato il tridenti dei sogni, ma per portarlo a termine serve un regalo dei Friedkin. In lizza c'è sempre Tel mentre è da scartare per il momento la pista che porta a Paixao. È stato offerto in giro per l'Europa ma non convince il tecnico. Fari puntati anche su Sauer e Tzolis. L'obiettivo, però, è non incastrarsi come successo lo scorso anno con Sancho.