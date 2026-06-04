Davide Frattesi non è un obiettivo della Roma. Nelle scorse ore, oltre a Sky Sport che ha dipinto il centrocampista dell'Inter come pedina di scambio per un possibile approdo a Milano di Koné o Mancini, anche Matteo Moretto aveva definito la pista per il classe '99 come 'da seguire' in caso di partenza di Koné in virtù anche della stima di Gasperini nei suoi confronti. Frattesi è più vicino che mai all'addio all'Inter quest'estate e, come in ogni sessione di mercato da qualche anno a questa parte, è stato accostato alla Roma, dove è cresciuto e tornerebbe volentieri a giocare. Poco fa, però, è arrivata la smentita da parte di Alfredo Pedullà nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube: "Ogni giorno un giocatore della Roma va all'Inter. L'Inter deve trovare una sistemazione a Frattesi che sia compatibile con la sua stagione e che non faccia scendere il prezzo del cartellino. Un tempo l'Inter chiedeva 45-50 milioni, oggi potrebbe prenderne 25. Frattesi non ha bisogno di pubblicità, altrimenti la sua situazione rischia di peggiore. E' stato accostato alla Roma 3-4 sessioni di mercato fa, ma credo che oggi ci sia poco o nulla. Oggi decide Gasperini: se dovesse partire Koné, Gasp andrebbe su un altro tipo di centrocampista. E soprattutto la Roma non vuole fare scambi nel momento in cui deve fare plusvalenze per poi andare a riversare i soldi sui riferimenti più importanti". I nerazzurri fino all'anno scorso partivano da una base di 35 milioni di euro, ma ora dovranno abbassare le proprie pretese per salutare definitivamente il 26enne romano.