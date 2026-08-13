I due nomi in cima alla lista per rinforzare le fasce sono Cacciamani e Udogie. Per l'esterno del Torino, che può giocare anche nei due attaccanti dietro il centravanti, c'è ancora distanza sulla valutazione del cartellino. Cairo, inoltre, ha ricevuto alcune proposte per altri giocatori che potrebbero consentirgli di tenersi stretto il ragazzo nato nel 2007, scrive Il Tempo. La Roma vorrebbe prelevare Udogie dal Tottenham in prestito con diritto riscatto, ma è una soluzione a cui il club inglese, ad oggi, non ha aperto. Gli Spurs, poi, hanno definito il passaggio di Spence all'Inter e potrebbero decidere di non far partire un altro esterno in questa finestra di mercato. Luis Henrique è stato proposto, ma al momento non sembra rappresentare una pista percorribile. Non è da escludere che la Roma possa prendere in considerazione il brasiliano negli ultimi giorni di mercato, ma solamente in prestito con diritto di riscatto.