Malick Fofana rimane l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco dei giallorossi. La Roma lo ha inserito nella lista dei desideri da tempo, ma dovrà aspettare almeno il ritorno dei preliminari di Champions League in programma il 26 agosto sottolinea. Secondo quanto riportato da L'Equipe la valutazione del calciatore è di circa 45 milioni e ancora non è stato trovato un accordo con il Lione. Se ne riparlerà a fine mese, prima il club francese vuole concentrarsi solamente sulla partita contro il Fenerbahce. D'Amico è al lavoro per regalare un altro attaccante a Gasperini dopo l'arrivo di Rodrigo Mora.