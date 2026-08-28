Le parole dell'allenatore: "Il suo addio è possibile, ma sarà con noi contro il Le Havre"
Da Mou al PSG, Greenwood, Mbappé e Ancelotti jr: le avversarie della Roma in Champions
Continua la ricerca dell'esterno d'attacco per la Roma e tra i nomi in lista resiste quello di Malick Fofana. L'eliminazione dalla Champions ha complicato la vita al Lione che ora dovrà necessariamente vendere. Paulo Fonseca alla vigilia della partita contro il Le Havre ha parlato del mercato: "Abbiamo bisogno di fare una cessione e cedere Fofana è un'opportunità ma sarà in gruppo con noi per il prossimo match". La Roma ha già un accordo col giocatore e i francesi chiedono circa 35 milioni di euro. Sul taccuino anche Gittens del Chelsea che per il momento è in pole.
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