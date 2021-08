Florenzi-Milan, chiusura vicina: oggi può arrivare l’accordo

Le cifre dell'accordo sono fissate: un milione il prestito e 4 il riscatto

Fumata quasi bianca per Alessandro Florenzi al Milan: l’accordo con la Roma potrebbe essere firmato già oggi. Ieri in mattinata c’è stata un’altra chiamata fondamentale fra i rappresentanti dei due club. Il nodo delle modalità del prestito sembrava non essere ancora sciolto, anzi, ma alla fine è stato il procuratore del giocatore, Alessandro Lucci, a mediare ancora una volta fra le parti, visto che il suo assistito è deciso a trasferirsi a Milanello, si legge su La Gazzetta dello Sport. La Roma si era irrigidita sulla formula del prestito secco che era quella che il Milan aveva inizialmente proposto, proprio per non impegnarsi già sul prossimo bilancio. I giallorossi richiedevano un prestito oneroso, nei giorni la cifra è scesa e a questo punto si può chiudere a un milione per il prestito e quattro milioni per il riscatto con determinate clausole. La rotta è ormai tracciata.