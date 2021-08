Florenzi al Milan, fumata bianca: prestito con diritto di riscatto, ecco le cifre

L'esterno ritorna in Italia dopo i trasferimenti al Valencia e al Psg. Ha rinunciato a 400.000 euro per vestire subito il rossonero

Alessandro Florenzi e il Milan, è un matrimonio che s'ha da fare. La fumata bianca è arrivata e l'accordo con la Roma è stato trovato. Come riporta Gazzetta.it, i due club hanno concordato per un prestito a un milione di euro con il diritto di riscatto fissato a 4,5. Florenzi ha rinunciato a circa 400 mila euro di stipendio per raggiungere subito Pioli e la sua nuova avventura col Milan. Il terzino della Nazionale lascerà la Roma per la terza e (forse) ultima volta, dopo i prestiti al Valencia e al PSG. Come riporta Opta, dal suo esordio in Serie A nel maggio 2011, Alessandro Florenzi è il difensore che ha sia segnato più gol (25) che servito più assist (30) nel massimo campionato italiano.