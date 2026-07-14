Ora è anche ufficiale: Mason Greenwood è un nuovo giocatore del Fenerbahce. L'attaccante inglese, vicinissimo alla Roma in questa sessione di calciomercato, ha scelto di volare in Turchia dopo l'esperienza al Marsiglia. "Ciao famiglia del Fenerbahce, vi voglio ringraziare per il supporto. Sono davvero felice di essere qui, spero che avremo una grande stagione", le prime parole del classe 2001 sui profili social del club turco. Il Fenerbahce ha versato nelle casse del Marsiglia 40 milioni di euro più 2 di bonus, con il Manchester United che incasserà 10 milioni in virtù della clausola di rivendita presente nell'operazione che aveva portato Greenwood in Francia. L'attaccante guadagnerà circa 10 milioni di euro netti a stagione, con un contratto fino al 2030.

Welcome to Fenerbahçe, Mason Greenwood 💛💙 pic.twitter.com/mLTD7YopmM — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) July 14, 2026