Difficile lo era già da prima. Ma ora è diventato quasi impossibile. La strada che porta Endrick alla Roma si fa sempre più in salita. Non si tratta di un rifiuto, ma di uno scenario completamente ribaltato da un'operazione a sorpresa in uscita del Real Madrid. I Blancos, infatti, hanno ceduto Gonzalo Garcia al Fulham per una cifra vicina ai 40 milioni. Soldi che hanno fatto felici Florentino Perez e Mourinho, pronti ora a reinvestirli su Rodri. Ma lo spagnolo rappresentava anche, forse, l'unica possibilità per vedere Endrick alla corte di Gasperini. Garcia era in corsa con il brasiliano per un posto nell'attacco del Real e Mourinho avrebbe deciso il futuro dei due solo dopo averli valutati in ritiro. L'accelerata del Fulham, però, ha dato una grossa mano al portoghese. Ora non deve più scegliere. Endrick può diventare l'attaccante "di casa", pronto a esplodere sotto la sua gestione. Il Real potrebbe quindi tenerlo. E anche l'ipotesi di un prestito rischia di allontanarsi. Solo l'arrivo di un altro centravanti potrebbe riaprire lo scenario. Ma oggi Endrick non si muove. La Roma dovrà continuare a lavorare sotto traccia per un altro profilo.