Cinque minuti nelle ultime due partite di Liga. Non cambia lo scenario per Endrick con la maglia del Real Madrid nonostante le promesse di Mourinho. Il brasiliano ora scalpita per partire a gennaio visto che lo spazio a disposizione è sempre meno. Come avvenuto lo scorso anno quando passò in prestito al Lione guadagnandosi un posto al Mondiale. Endrick, in realtà, avrebbe fatto le valigie già a giugno proprio con destinazione Roma. Poi il no di Mou. Ora le cose potrebbero cambiare. Perché l'attaccante continua a volere i giallorossi, anzi se ne è convinto ancora di più dopo aver visto la Roma all'opera contro il suo Real. Il suo ingresso è stato decisivo per il ribaltone finale, ma l'idea di calcio di Gasperini intriga molto Endrick. E il tecnico non ha mai fatto segreto di stimare tantissimo il ragazzo che di certo troverebbe maggiore spazio nella capitale. E allora? Un incontro con l'entourage di Endrick c'è già stato in quei giorni dopo la sfida dell'Olimpico, ma i contatti sono vivi ancora oggi. Il brasiliano ha messo la Roma al primo posto e ha due alleati in questa corsa. Uno è Wesley che gli aveva già consigliato una villa a Casal Palocco, proprio al fianco di quella dell'esterno. L'altro è Carlo Ancelotti. Il Ct della Seleçao vuole che Endrick giochi di più e non lo ha nascosto nemmeno pubblicamente. Conosce bene Roma e il suo consiglio non sarebbe in discussione. Se ne riparlerà seriamente tra un mese a ridosso del mercato invernale e quando magari anche il Real avrà capito come sostituire in rosa il brasiliano. La formula resterebbe quella del prestito, in caso con un diritto di riscatto decisamente alto.