Effetto Mourinho e pressing degli amici: perché Gollini-Roma è più di un’idea

Nel mirino giallorosso da tempo, con l’Atalanta si discute di costi e formule di pagamento. Ma tra il portiere e la capitale c’è feeling...

Le vacanze a Ibiza con Stephan El Shaarawy, l’amicizia con Mancini, Pellegrini, Spinazzola e, soprattutto, Cristante, il legame con Davide Petrucci, ex settore giovanile della Roma con cui ha condiviso i tempi del Manchester e di cui terrà a Battesimo la figlia: Pierluigi Gollini ha, già adesso, tanti motivi che lo legano alla capitale, scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it. La Roma ha offerto 15 milioni e di certo il giocatore non opporrebbe alcun tipo di resistenza. Anzi. Giocare la Champions, per quanto gli piacerebbe, non è una priorità ed è convinto che a Roma riuscirebbe a raggiungerla in poco tempo. Secondo aspetto: essere allenato da Mourinho, per un ragazzo di 26 anni, sarebbe un sogno, visti anche i rapporti non più idilliaci con Gasperini.