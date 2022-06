Dybala: “Futuro? Non ho deciso niente, ci pensa il mio agente”

L'ex juventino: "Devo pensare in maniera tranquilla e ora sono concentrato solo sull'Argentina"

“Sono concentrato sulla nazionale, devo pensare con la testa tranquilla per il mio futuro. Non ho deciso niente, ci pensa il mio agente, io devo pensare all’Argentina” ha detto Paulo Dybala ieri al termine della sfida vinta 3-0 dalla nazionale sudamericana contro l'Italia, come riporta Tuttomercatoweb.