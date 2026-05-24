Gasperini: "La Champions è fondamentale per il futuro della Roma"

Da addio quasi scontato a rinnovo a un passo. Paulo Dybala e la Roma si avvicinano sempre di più e da domani partirà la settimana decisiva per la possibile firma sul prolungamento di contratto. Come riporta 'Il Messaggero', nei prossimi giorni il suo agente tornerà nella capitale per incontrare Ryan Friedkin. Sul tavolo un'offerta all'argentino da 2 milioni più bonus a rendimento (presenze e gol) fino al 2027. Di contro Dybala vorrebbe ancora strappare un contratto a cifre di poco più alte: la qualificazione in Champions può essere decisiva in questo senso. Ma resta ottimismo.